Греческий ученый одобрил российскую вакцину от коронавируса

Российская вакцина обеспечивает почти стопроцентный иммунный ответ, заявил профессор медицинского факультета Университета города Патры и член экспертного комитета Минздрава Греции Хараламбос Гогос.

«На российскую вакцину очень хороший иммунный ответ, почти 100%. Следовательно, мы должны сказать, что это очень хорошая вакцина», – сказал на брифинге в министерстве здравоохранения в пятницу вечером Гогос, передает ТАСС.

На данный момент в наличии данные по первому и второму этапам испытаний вакцины. Ожидаются результаты третьего этапа. Они покажут иммунный ответ уязвимой категории испытуемых.

«Одно дело – полный иммунный ответ у здорового 30-летнего пациента, а другое дело – дать ее 60-летнему, 70-летнему больному, у которого есть диабет, гипертония и т. д. То есть речь идет о подкатегориях, которые более чувствительны к коронавирусу, и имеет большое значение, как они будут реагировать. Это третий этап, результаты которого нам нужно будет увидеть. И на нем происходит утверждение вакцины», – объясняет Гогос.

Ранее сообщалось, что ведущий международный научный журнал The Lancet опубликовал положительные результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».