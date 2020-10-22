Армения призвала лишить Турцию преференций в ЕАЭС

Армения предложила Евразийской экономической комиссии исключить Турцию из перечня пользователей единой системой тарифных преференций ЕАЭС.

«По инициативе вице-премьера Армении Мгера Григоряна в повестку предстоящего заседания Совета Евразийской экономической комиссии будет включен вопрос об исключении ряда стран, в том числе Турции, из перечня стран-пользователей единой системой тарифных преференций ЕАЭС», – цитирует сообщение армянского правительства РИА «Новости».

Там отметили, что в соответствии со статьей 36 договора о Евразийском экономическом союзе, члены ЕАЭС должны предоставлять тарифные преференции товарам, производимым и ввозимым на таможенную территорию союза из развивающихся и наименее развитых стран.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, но позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.