Голикова объяснила нежелание возвращаться к бюджетной медицине

Лучше работать над существующими недостатками страховой медицины, чем возвращаться к бюджетной, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью, опубликованном в исследовании «Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России».

«Я не являюсь сторонником бюджетной медицины. Даже при всех имеющихся недостатках той страховой медицины, которая у нас сегодня есть, лучше устранять эти недостатки и дорабатывать законодательство, чем возвращаться к бюджетной медицине», – приводятся слова Голиковой на сайте РАНХиГС.

По словам вице-премьера, бюджетная медицина зависит от федеральных средств, на здравоохранение может тратиться «большее или меньшее количество денег». Это, как отметила Голикова, характерно в первую очередь для регионов, так как чаще всего дефицит складывается именно там.

«С другой стороны, поднять всю медицину на федеральный уровень, сделав ее бюджетной, невозможно, потому что это приведет к глобальному перераспределению доходов. В условиях такого уровня дифференциации, который мы имеем сейчас по регионам, несмотря на все механизмы выравнивания, мы, скорее всего, получим негативный, а не позитивный эффект», – отметила она.

Вице-премьер добавила еще один, по ее мнению, важный аргумент в пользу страховой медицины, который заключается в том, она подчиняется базовому закону об основах социального страхования в России.

«Коль скоро Конституция подтвердила базовые основы, наверное, нужно оставить рассуждения по поводу бюджетной медицины», – заключила Голикова.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с коронавирусом показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования, нынешняя слишком «формальная».