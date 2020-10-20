Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения коронавируса, отметив, что вскоре человечество способно будет создать «не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь».

По его словам, в 2013 году ученые из США и Китая воспроизвели коронавирус без изменения его свойств, передает НСН.

«Коронавирус преодолел межвидовой барьер: с мелких млекопитающих, перепончатокрылых, он перешел на человека. Но ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь», – заявил он.

Кроме того, врач отметил, что человечество вступает в «шестой технологический уклад», при котором, благодаря доминированию достижений в биотехнологиях и синтетической биологии, возможно будет создать «не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь».

«Мы это видели на овечках Долли, на искусственной бактерии «Синтия». Нам нужно создавать правовой механизм контроля не столько за биологическим, сколько за генетическим оружием. Актуальность таких механизмов очень высока, потому что возможности науки сегодня огромны», – заявил Онищенко.

Ранее молекулярный биолог, профессор Ратгерского университета Константин Северинов сообщил, что на данный момент нет никаких доказательств искусственного происхождения коронавируса.

Напомним, исследователи из Института проблем передачи информации РАН обнаружили необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса, указывающий на то, что недавно он был приспособлен эволюцией для обитания в организме летучих мышей. Таким образом, российские ученые нашли свидетельства естественного происхождения коронавируса.