Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения коронавируса

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20 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия решают судьбу нефти

Россия и Саудовская Аравия могут скорректировать сделку ОПЕК+ Pavel Golovkin/АР/ТАСС
Сразу два телефонных разговора между Владимиром Путиным и саудовским принцем переполошили рынки. В последний раз такое было в апреле накануне заключения новой сделки ОПЕК+, которая помогла нефти выйти из ценового пике. Что же на этот раз обсуждают лидеры двух стран и что ждет нефть? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

Появление супердальнобойных пушек обещает революцию в сфере вооружений современных ВМФ Global Look Press
ВПК США заканчивает создание рельсотронной пушки SLRC, пишет издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в Пентагоне. Для пушки создан революционный ракетный снаряд, которым, как хвастается журнал, с недосягаемых для ответного удара позиций можно будет «обстреливать Москву». Действительно ли у США появилось столь опасное оружие? Подробности...
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Успехи армии Азербайджана угрожают лично Пашиняну

В отличие от Еревана, Баку оснастил свою армию самым современным оружием mod.gov.az
Азербайджанские войска уверенно движутся к Степанакерту с юга. Главное, что они пробились сквозь оборонительный вал, создававшийся более 25 лет, и теперь отступающей армянской армии приходится защищаться на голой местности. С севера азербайджанцы тоже наступают, хотя и медленнее. Но если так пойдет, то Степанакерт будет отрезан от Армении. Чем для Армении обернется поражение в Карабахе? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Вы за провокаторов или за террористов?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Терроризм – наш общий враг. Однако из этого не следует, что мы должны сделать из похабного журнала «Шарли Эбдо» с его похабными карикатурами знамя европейской цивилизации. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Кому была выгодна смерть Пушкина

Владимир Можегов, публицист
Как поэтический и философский гений, как глава русской национальной партии, Пушкин был, несомненно, самым опасным врагом революции. И ради успеха дела должен был как можно скорее уйти с дороги. Подробности...
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Как ты вел себя, когда у других рушился мир

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
И ты переключаешь в голове этот регистр, просто чтобы сохранить вот этот мир, который ты всю жизнь создавал, чтобы не пустить под откос свое хорошо и хорошо тех людей, которых ты любишь. Чтобы элементарно тебе было радостно, а не горько. А где-то неподалеку убивают людей. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
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    Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения коронавируса

       20 октября 2020, 09:12
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения коронавируса, отметив, что вскоре человечество способно будет создать «не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь».

    По его словам, в 2013 году ученые из США и Китая воспроизвели коронавирус без изменения его свойств, передает НСН

    «Коронавирус преодолел межвидовой барьер: с мелких млекопитающих, перепончатокрылых, он перешел на человека. Но ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь», – заявил он. 

    Кроме того, врач отметил, что человечество вступает в «шестой технологический уклад», при котором, благодаря доминированию достижений в биотехнологиях и синтетической биологии, возможно будет создать «не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь».

    «Мы это видели на овечках Долли, на искусственной бактерии «Синтия». Нам нужно создавать правовой механизм контроля не столько за биологическим, сколько за генетическим оружием. Актуальность таких механизмов очень высока, потому что возможности науки сегодня огромны», – заявил Онищенко.

    Ранее молекулярный биолог, профессор Ратгерского университета Константин Северинов сообщил, что на данный момент нет никаких доказательств искусственного происхождения коронавируса. 

    Напомним, исследователи из Института проблем передачи информации РАН обнаружили необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса, указывающий на то, что недавно он был приспособлен эволюцией для обитания в организме летучих мышей. Таким образом, российские ученые нашли свидетельства естественного происхождения коронавируса.


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