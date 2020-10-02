Подросток сбежал из суда после оглашения приговора в Красноярске

Несовершеннолетний, обвиняемый по наркотической статье, сбежал через окно от судебных приставов после оглашения судебного решения в Октябрьском районном суде Красноярска, сообщили в краевом суде.

По словам представителя суда, в отношении обвиняемого рассматривалось дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (О незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере).

«Обвиняемый несовершеннолетний подросток сбежал после оглашения приговора. В судебный процесс обвиняемый прибыл вместе с матерью, вел себя спокойно. Но после оглашения решения – поместить его в Центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей сроком на девять месяцев, сбежал от приставов, которым агрессивно препятствовала мать несовершеннолетнего, через окно соседнего с залом помещения», – сообщила источник РИА «Новости».

Она добавила, что ранее подросток уже привлекался за подобное преступление.

Напомним, 4 сентября подозреваемый в убийстве жены и ребенка сбежал из отделения полиции в Вологодской области.