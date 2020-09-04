Подозреваемый в убийстве жены и ребенка сбежал из отделения полиции в Вологодской области

Мужчина, сбежавший из отделения полиции в селе Кичменгский Городок Вологодской области, объявлен в розыск, он подозревается в убийстве беременной жены и пятилетнего ребенка, а также в поджоге дома для сокрытия убийств, сообщили в региональном СК.

«По поручению следственных органов следственного управления СК по Вологодской области объявлен в розыск 25-летний житель Кичменгско-Городецкого района, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»)», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным следствия, вечером 3 сентября следователи объявили мужчине о его задержании по подозрению в совершении убийства 31-летней супруги и ее пятилетней дочери. Подозреваемый написал явку с повинной и признался в содеянном. Во время следственных действий в отделении полиции мужчина, находясь в наручниках, внезапно бросился к окну, выпрыгнул со второго этажа и скрылся.

Как уточнили в следственном управлении СКР, на поиск беглеца отправлен весь личный состав полиции района, прибыли оперативники из Вологды.