Трамп высказался об армянах

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Неваде назвал армян хорошими людьми и патриотами своей страны.

«Армяне, они хорошие люди, они также отличные бизнесмены. Вы [армяне] сильны духом. У жителей Армении силен дух патриотизма и преданности своей стране», – передает слова американского лидера РИА «Новости».

Напомним, ранее Трамп, как и его предшественник на посту президента США Барак Обама, не стал называть гонения армян в Османской империи геноцидом. Trend со ссылкой на Hurriyet указывает, что Трамп, как и Обама, ограничился термином «Мец Егерн» («большая трагедия», «большая резня»).

Позже Турция выразила надежду на то, что администрация Трампа учтет «страдания всех сторон» и не будет следовать за «армянской» трактовкой событий, которую Анкара считает односторонней.