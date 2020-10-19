СК уличил педофила в интимной переписке с 900 детьми

Следственный комитет добился реального срока для педофила, уличенного в интимной переписке с 900 детьми, рассказал старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК Вадим Смехнов.

«Один преступник, по которому я вел криминалистическое сопровождение предварительного следствия, работал, состоял в браке, воспитывал двоих детей и, как удалось установить, вел переписку более чем с 900 несовершеннолетними девочками», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом в СК уточнили, что ни с одной из жертв педофил «физически не контактировал», однако «более 300 девочек прислали ему фотографии интимного содержания».

«Приговором суда ему назначено семь лет лишения свободы», – добавил Смехнов.

По его словам, российское общество постепенно адаптируется к тому, что «социальные сети и вообще активность человека в информационном пространстве имеет не меньшее значение, чем физический контакт».

Напомним, в воскресенье калужские правоохранители задержали 53-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании 10-летнего мальчика. По данным следствия, злоумышленник подкараулил мальчика возле его дома, зашел за ним в подъезд и напал на ребенка. На месте происшествия следователи обнаружили следы рук, по которым в короткий срок установили личность мужчины.

Ранее в Домодедово нашли тело пропавшей 15-летней девочки. В июле шестилетняя девочка отбилась от педофила в Омске.