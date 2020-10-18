Жителя Калужской области заподозрили в изнасиловании 10-летнего мальчика

Калужские правоохранители задержали 53-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании 10-летнего мальчика.

Инцидент произошел 16 октября в Боровске, сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

По данным следствия, злоумышленник подкараулил мальчика возле его дома, зашел за ним в подъезд и напал на ребенка. На месте происшествия следователи обнаружили следы рук, по которым в короткий срок установили личность мужчины.

Сейчас в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего». Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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