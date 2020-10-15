В Ленобласти исчезли три подростка В Домодедово нашли тело пропавшей 15-летней девочки 15 октября 2020, 09:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Пропавшая 10 октября в подмосковном Домодедово 15-летняя девочка найдена мертвой, сообщается на форуме поискового отряда «Лиза Алерт». Девочка пропала 10 октября в Домодедове. Волонтеры начали искать ее 12 октября, ее тело было найдено спустя два дня, передает ТАСС. Как уточнили в правоохранительных органах, смерть школьницы носит криминальный характер, уже известен подозреваемый в ее убийстве. Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что следователи задержали 20-летнего жителя Ульяновской области по подозрению в убийстве и изнасиловании школьницы. «По предварительным данным следствия, ночью подозреваемый проводил время вместе с потерпевшей на лавочке в сквере в Домодедове. Между ними возник конфликт, в ходе которого парень изнасиловал и задушил девушку. Затем он скинул ее тело в канализационный люк», – сообщила Врадий. В ходе следственных действий подозреваемый показал криминалистам, где спрятал тело девушки. На допросе он дал признательные показания. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.

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