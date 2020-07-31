В Омске шестилетняя девочка отбилась от педофила

Омская полиция разыскивает мужчину, который 29 июля в подъезде жилого дома на улице 2-я Дачная, 12 попытался изнасиловать шестилетнего ребенка, девочка не пострадала, сообщили в УМВД по Омской области.

На записи с камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде дома, видно, как вслед за девочкой в помещение врывается мужчина в бейсболке, хватает ребенка и прямо на лестнице пытается совершить насильственные действия сексуального характера. Когда задуманное не удается, педофил силой отталкивает девочку и выбегает из подъезда.

СК возбудил в отношении педофила уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

В соцсети «ВКонтакте» подписчик с ником Vocal Trance сообщил, что днем позже тот же мужчина все-таки довел дело до конца, изнасиловав восьмилетнюю девочку в районе дома № 20 на улице 2-я Дачная. В УМВД России по Омской области иизданию NGS55.RU эту информацию не подтвердили, но сообщили, что «устанавливают иные факты его преступной деятельности».

Мужчине среднего телосложения на вид 25–30 лет, его рост 175–180 сантиметров, волосы до плеч, вьющиеся, на лице щетина. В тот день был одет в куртку, штаны и ботинки чёрного цвета, на голове у него была тёмно-серая кепка. Всех, кто узнал педофила, просят позвонить в полицию по телефону 79-37-02 или 02.