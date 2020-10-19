На полицейского завели дело из-за нижегородского стрелка

В отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в рамках расследования стрельбы, устроенной 18-летним молодым человеком в Нижегородской области, сообщили в Следственном комитете.

«Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по Ленинскому району) города Нижнего Новгорода по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, информация о подготовке убийств нижегородским юношей поступила еще в марте 2019 года, однако подозреваемая тогда отказала в возбуждении уголовного дела.

При этом в действиях несовершеннолетнего содержались признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и пп. «а» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

Отмечается, что инспектор приняла незаконное и необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ «в связи с отсутствием события какого-либо преступления».

Также было предъявлено обвинение в халатности психиатру-наркологу медицинского центра, который ненадлежащим образом провел осмотр Даниила Монахова при выдаче разрешения на владение огнестрельным оружием.

Врач не выявил у молодого человека психические и поведенческие расстройства, при наличии которых владение оружием противопоказано. На основании этого решения подразделение Росгвардии выдало Монахову лицензию на приобретение охотничьего ружья.

Напомним, ранее источник в правоохранительных органах заявил, что Монахов купил медицинскую справку на оружие: «Сама справка была настоящей. Но приобретенной за деньги в клинике, у которой есть лицензия на медосвидетельствование и выдачи документов для получения разрешения на оружие». В СК сообщили, что он наблюдался у врача из-за депрессии.

12 октября 18-летний Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Погибли три человека, еще несколько пострадали. 13 октября тело подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.