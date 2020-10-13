Нижегородский стрелок купил медсправку для разрешения на оружие

Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области купил медицинскую справку для получения разрешения на оружие в частной клинике, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сама справка была настоящей. Но приобретенной за деньги в клинике, у которой есть лицензия на медосвидетельствование и выдачи документов для получения разрешения на оружие», – цитирует ТАСС источника.

По данным источника, все необходимые заключения, в том числе психиатра в справке были указаны. В подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии молодой человек предоставил весь необходимый пакет документов, которые были подлинными. После этого он получил разрешение на оружие.

12 октября 18-летний Данил Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Погибли три человека, еще несколько пострадали. Стрельбу спровоцировал конфликт парня со своей бабушкой. Сотрудники ОМОН и СОБР были направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника. Отмечалось, что молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. Отмечалось, что оружием парень владел назаконных основаниях. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

13 октября тело подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское. Молодому человеку проведут посмертную психиатрическую экспертизу. Также следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности при выдаче разрешений на ношение оружия 18-летнему парню. В пресс-службе СК отмечали, что в подростковом возрасте парень проявлял агрессию и наблюдался у врача по поводу депрессии, при этом разрешение на оружие он получил без медосмотра.