Нижегородский стрелок наблюдался у врача из-за депрессии

Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области в подростковом возрасте проявлял агрессию и наблюдался у врача по поводу депрессии, при этом разрешение на оружие он получил без медосмотра, сообщили в пресс-службе СК.

«Следствием установлено, что в подростковом возрасте подозреваемый проявлял агрессию и на своей странице в социальной сети публиковал посты в поддержку деструктивных течений. Также установлено, что молодой человек наблюдался у врача по поводу его депрессивного состояния», – отметили в ведомстве. При этом на учет психиатра подростка не поставили. В СК отметили, что полицейские и работники системы профилактики данные факты оставили без внимания, как и руководство школы, передает ТАСС.

Кроме того, молодой человек получил разрешение на оружие фактически без прохождения обязательного медосмотра.

«Медицинскими работниками частной организации подозреваемому были выданы справки для получения разрешения на оружие без фактического и необходимого медицинского исследования», – указали в СК.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил детально расследовать все обстоятельства и причины, приведшие к таким последствиям.

«Он потребовал в рамках возбужденного уголовного дела о халатности дать оценку действиям (бездействию) сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов, образовательного учреждения, медицинских работников частной организации, а также лиц, выдававших разрешение на ношение оружия», – подчеркнули в СК.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области сообщили, что надзорное ведомство проверит соблюдение действующего законодательства при получении лицензии на оружие подозреваемым в стрельбе.

12 октября 18-летний Данил Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Погибли три человека, еще несколько пострадали. Стрельбу спровоцировал конфликт парня со своей бабушкой. Сотрудники ОМОН и СОБР были направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника. Отмечалось, что молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. Отмечалось, что оружием парень владел назаконных основаниях. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

13 октября тело подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское. Молодому человеку проведут посмертную психиатрическую экспертизу. Также следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности при выдаче разрешений на ношение оружия 18-летнему парню.