Жители Карелии получили возможность бесплатно обучиться основам цифровой экономики

Карелия с 2021 года планирует присоединиться к программе «Персональные цифровые сертификаты» нацпроекта «Цифровая экономика». Жители республики смогут пройти курсы повышения квалификации по основам программирования, принципам работы искусственного интеллекта и по другим направлениям, сообщила замруководителя администрации главы региона и руководитель региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика» в Карелии Наталья Никольская.

«С 2021 года мы примем участие в программе «Цифровые сертификаты», в этом году мы подаем заявку. Развитие цифровых технологий приводит к существенным изменениям на рынке труда. Возникает необходимость развития системы непрерывного образования для постоянного обновления навыков и компетенций населения, соответствующим запросам цифровой экономики», – передает ТАСС слова Никольской.

Обучение будет доступно всем жителям региона старше 18 лет. Образовательные программы более чем по 20 направлениям полностью финансируются за счет федеральных средств и подходят для людей с разным уровнем подготовки. По словам Никольской, в зависимости от выбранного уровня на занятиях можно будет прослушать обзорный курс по программированию, цифровому дизайну, разработке мобильных приложений и прочему.

Обучение будет проходить частично дистанционно, частично в очном формате. Планируется организовать курсы на базе Петрозаводского госуниверситета и учреждений среднего профессионального образования, которые уже сформировали образовательные программы по интернет-маркетингу, основам сетевых технологий, промышленному дизайну и 3D-моделированию для участия в проекте. Слушатели смогут самостоятельно выбрать площадку, где они будут учиться, предварительно пройдя тестирование, чтобы определить уровень подготовки и актуальность выбранной тематики.

«Обучать будут те образовательные организации, которые получат подтверждение от федерального центра компетенций проекта «Кадры для цифровой экономики», – добавила Никольская.