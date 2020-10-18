Китай пригрозил США задержаниями американцев

В ответ на преследования властями США китайских исследователей Китай может начать задержания американцев, пишут СМИ.

Источники Wall Street Journal сообщили, что Пекин предупредил американскую сторону о возможных задержаниях граждан США в Китае «в ответ на судебное преследование со стороны минюста США в отношении китайских исследователей, связанных с военными». Китайская сторона с лета не раз «направляла предупреждения властям США по многим каналам, в том числе через посольство США в Пекине», передает ТАСС.

Китай требует от США «прекратить судебное преследование китайских ученых». В противном случае, как заявили в Пекине, «может оказаться, что американцы в Китае нарушают китайские законы». Госдеп и Пекин отказались комментировать эту информацию, сообщает WSJ. В Госдепе при этом признали, что возможны ситуации, когда американские граждане не смогут покинуть Китай в случае предъявления им обвинений местными властями.

Напомним, власти США предпринимают активные действия против связей ученых китайского происхождения с Китаем. Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию об ограничении въезда в страну ряду аспирантов и ученых из Китая. В августе ученый из Китая был арестован в США за нарушение коммерческой тайны. Перед этим арестовали сотрудника Техасского университета А&М Чэна Чжэндуна.