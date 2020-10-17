Ученые предсказали Украине потерю территорий

Климатолог Вера Балабух предположила, что часть украинских территорий может поглотить вода в случае глобального потепления и повышения уровня мирового океана.

Балабух в интервью украинским СМИ сообщила, что Крым не уйдет под воду в случае повышения уровня океана, поскольку полуостров находится на высоте, но есть угроза для Украины, передает РИА «Новости».

«На Украине могут быть подтоплены определенные части побережья Азовского и Черного морей. Так, например, районы Измаила и Вилкова в Одесской области мы можем потерять вообще», – пояснила эксперт.

По ее словам, это может случиться, если повысятся средние температуры в арктических широтах. Это ускорит таяние ледников, что поднимает уровень океана. «За период с 1901 по 2010 год уровень мирового океана повысился на 19 сантиметров. Такие изменения будут продолжаться и в дальнейшем», – сказала Балабух.

Ранее Всемирная метеорологическая организация сообщила, что арктический морской лед, являющийся индикатором глобального изменения климата, сократился до минимального годового значения. Показатель снизился после летнего сезона таяния и аномально высоких температур летом в Сибири.

До этого в ВМО сообщали, что средняя температура в Сибири в июне 2020 года оказалась на 10 градусов выше нормы, что способствует распространению пожаров и сокращению ледового покрова.