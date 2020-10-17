Соловьев сыронизировал по поводу «славы Навального»

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев с иронией отреагировал на массовое участие россиян в акции «явгруппе», в которой они предлагают Евросоюзу включить их в санкционный список по делу блогера Алексея Навального.

«Сограждане сами добавляются в санкционные списки им. Алексия Навального. В Сети запустили флэшмоб #явгруппе. Не такой славы хотел Навальный, не такой...», – написал Соловьев в Telegram.

Ранее пользователи Twitter массово присоединились к акции «явгруппе» и предлагают Евросоюзу включить их в санкционный список по «делу Навального».

В четверг Европейский союз и Великобритания ввели санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным, который проходит курс реабилитации в Германии.

В ответ глава МИД Сергей Лавров пообещал зеркальный ответ. В Совфеде также пообещали аналогичный ответ, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что санкции ЕС против россиян получат должную реакцию с российской стороны.

В постпредстве России при ЕС заявили, что обоснование решений ЕС при введении антироссийских санкций из-за Алексея Навального граничит с абсурдом, в нем нет даже упоминаний о каких-либо доказательствах.