После госпереворота 2014 года Украина ежегодно теряет 30 млрд долларов, заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

«Ошибка 2014 года в чем состояла? Что экономические последствия этого не были оценены. Пошел разрыв связей, пошла потеря рынков на востоке», – передает РИА «Новости» его слова.

Он также пояснил, что смена геополитического курса страны обесценила научный и промышленный потенциал Украины, а ее высокотехнологичная продукция лишилась рынка. Он добавил, что годовой ВВП страны сократился на 30 млрд долларов по сравнению с 2013 годом.

«Это такие потери, которые мы компенсировать не можем, а компенсируем, наращивая долги. И перспектив нет, идет деградация страны», – отметил министр.

После смены власти на Украине в 2014 году после массовых протестов новое руководство государства взяло резкий курс на сворачивание двустороннего сотрудничества с Россией. В том числе по решению украинского кабмина прекратила действие программа экономического сотрудничества с Россией. Тем не менее Россия остается вторым государством в списке крупнейших торговых партнеров Украины.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества. Он указывал, что все действующие ограничения в этой сфере не являются инициативой Москвы. В среду, 14 октября, российский лидер поддержал идею премьер-министра Михаила Мишустина разрешить трем предприятиям Украины поставлять свои товары в Россию.

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