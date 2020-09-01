Названы крупнейшие торговые партнеры Украины

Самыми крупными торговыми партнерами Украины в 2020 году стали Китай и Россия, об этом говорится в опубликованных данных украинской государственной таможенной службы.

По итогам 2019 года самыми крупными торговыми партнерами Украины стали (в порядке убывания): Китай, Россия, Германия, Польша, Белоруссия, Турция, Италия, Венгрия, Индия, Нидерланды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные украинской таможни.

Товарооборот между Украиной и Китаем составил 9,4 млрд долларов, между Украиной и Россией – 4,8 млрд долларов.

В списке крупных партнеров оказались Польша, Германия, Турция, США, Белоруссия, Италия, Венгрия и Нидерланды.

Товарооборот с января по август составил более 64 млрд долларов. Экспорт составил 30,9 млрд долларов, импорт – 33,3 млрд долларов. Большую часть украинского экспорта составили зерновые культуры и черные металлы, большую часть импорта – минеральные топлива.

В августе сообщалось, что оборот торговли между Россией и Украиной в январе-июне 2020 года составил 3,545 млрд долларов, сократившись на 46% в годовом выражении.