Епархия сочла кощунством открытие храма отлученным от церкви схимонахом Сергием

Открытие храма на территории Среднеуральского женского монастыря бывшим схиигуменом Сергием не может являться священнодействием, заявили в Екатеринбургской епархии.

«Все, что сегодня делает бывший схимонах Сергий, не является священнодействием, поскольку ни он, ни его окружение не являются священниками. Заявленное «открытие храма» – очередное безблагодатное и кощунственное действо, так же, как проводимые им «богослужения», «исповеди» и так далее», – цитирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу епархии.

Священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Позже суд Екатеринбургской епархии решил отлучить Сергия от церкви.