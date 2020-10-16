В офисах глав минздрава Франции и управления здравоохранения прошли обыски

Французская полиция провела обыски в офисах и квартирах министра здравоохранения страны Оливье Верана и директора главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.

Обыски состоялись также у бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, бывшего официального представителя правительства Сибет Ндиай, нескольких других министров. Также была обыскана квартира предшественницы Верана на посту министра здравоохранения Аньес Бюзен, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Летом 2020 года иски в отношении французских властей подали целый ряд общественных ассоциаций и несколько объединений медиков, считающих, что борьба против коронавируса велась с опозданием и неэффективно. По данным жалобам было начато предварительное расследование. Оно ведется по поручению Суда Французской Республики – судебного органа, который рассматривает соблюдение законов высшими должностными лицами (за исключением президента страны, пользующегося иммунитетом).

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Серия обысков прошла во Франции на следующий день после обширного телеинтервью президента Франции Эмманюэля Макрона на тему новых мер по борьбе против коронавируса. На четверг ранее была запланирована крупная посвященная данной теме пресс-конференция премьер-министра Жана Кастекса и министра экономики финансов Брюно Ле Мэра. В ней также должен был участвовать глава Минздрава Оливье Веран.

Кроме того, получасовой эфир с Саломоном был отменен на этом же канале без каких-либо объяснений. По данным телеканала, обыски прошли в рамках расследования действий властей в период пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом.

Напомним, президент страны Эммануэль Макрон заявил, что в столичном регионе Франции вводится комендантский час с 21.00 до 06.00 по местному времени (с 22.00 до 07.00 мск) с 17 октября минимум на четыре недели.

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