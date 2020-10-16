Саркози обвинили в создании ОПГ на деньги Каддафи

Бывшему президенту Франции Николя Саркози после нескольких часов допроса было предъявлено обвинение по делу о предполагаемом финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году, сообщила французская прокуратура по финансовым преступлениям.

В ведомстве отметили, что предъявление обвинения произошло в понедельник, 12 октября. Согласно прокуратуре, Саркози обвинен в создании преступного сообщества. В истории Франции подобное обвинение впервые выдвигается в отношении бывшего президента страны. Саркози может грозить до десяти лет тюрьмы, передает ТАСС.

В целом это уже четвертое обвинение Саркози в рамках данного дела. Против него уже существуют подозрения в коррупции, хищении государственных средств, владении незаконно полученными денежными средствами. Сам бывший президент отрицает все предъявляемые ему обвинения.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства. За этим последовали расследования независимых журналистов в самой Франции, которые также указывали на подтверждение этих сведений.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как убитый ливийский лидер отомстил Саркози даже после смерти.