Утечку воздуха с МКС снизили вдвое благодаря пленке

Скорость утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции снизилась вдвое после заклейки трещины пленкой, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

Как следует из переговоров Иванишина с Центром управления полетами, за 11,5 часов давление снизилось на 52 миллиметра (до 681 миллиметра ртутного столба), а скорость – примерно до 4 миллиметров в час. Ранее темп утечки составлял от 7 до 9 миллиметров в час, передает РИА «Новости».

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле «Звезда» найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. В понедельник космонавты пожаловались на постепенное повышение температуры в модуле МКС с утечкой воздуха.

Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.

Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой.

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