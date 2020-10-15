В Германии прокомментировали отказ рабочих чинить самолет Лукашенко

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15 октября, четверг  |  Последнее обновление — 22:42  |  vz.ru
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Европа и Америка дали Газпрому в долг навечно

Европейцы и американцы выкупили большую часть облигаций Газпрома Владимир Астапкович/РИА Новости
Газпром влился в мировой тренд – разместил «вечные» еврооблигации в валюте. Дело это было крайне рискованным: и продажи российского газа в Европе резко просели, и угроза санкций против «Северного потока – 2» не добавляет привлекательности Газпрому. Казалось бы, иностранные инвесторы должны бежать от такой компании. Но европейцы и американцы, наоборот, встали в очередь, чтобы дать в долг. Почему? Подробности...
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Продление ДСНВ-3 заставляет Америку жульничать

Россия отрицает наличие договоренностей по продлению договора СНВ-3 Вадим Савицкий/РИА Новости
В Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 в ближайшее время. Эти слова вызвали искреннее удивление российской стороны – здесь действительно готовы продлить договор, но совсем не на тех условиях, которые выдвигает Америка. Более того, в России эти заявления назвали наперстничеством. Что же так возмутило Москву? Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Почему Армения медлит с обращением в ОДКБ

Теоретически войска стран ОДКБ могут вмешаться в бои за Карабах на стороне армянской армии Пресс-служба ЦВО/ТАСС
Азербайджан в среду, впервые в ходе обострения карабахского конфликта, нанес удар по территории Армении, уничтожив ракетный комплекс. Это событие многие расценили как повод для вмешательства ОДКБ: ведь фактически совершен акт агрессии против государства – участника договора. Однако Армения не спешит звать союзников на помощь. На что рассчитывают в Ереване? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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На Камчатке все плохо не в реале, а в блогосфере

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама экология к вам и пришла – в чистом виде. В виде самой природы. А кто вам сказал, что природа – это цветочки на даче? Природа, особенно на Севере, жестока, безразлична, и на человека ей наплевать вообще-то. Хотели экологии – получите. Подробности...

России надо переходить к гусарской дипломатии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Многие обыватели, журналисты, политологи и даже политики уверены в том, что российская внешняя политика должна быть чуть менее травоядной. Тем более что перед их глазами стоят страны, которые ведут себя по-гусарски – и достигают успехов. Подробности...
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Как Москва готовилась к немецкой оккупации

Тимур Шерзад, журналист
15 октября 1941 года в Москве началась большая паника – ее породило успешное продвижение немцев к столице и слухи про эвакуацию правительства. Но, успокоив граждан, в НКВД не расслаблялись и планомерно готовились к возможной оккупации Москвы. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    В Германии прокомментировали отказ рабочих чинить самолет Лукашенко

    15 октября 2020, 22:20

    Текст: Антон Никитин

    Представитель Lufthansa Technik Вольфганг Райнерт прокомментировал сообщения белорусских СМИ об отказе рабочих немецкой компании обслуживать самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам Райнерта, компания выполняет все контракты, несмотря на призывы рабочих.

    Немецкая компания Lufthansa Technik подтвердила факт получения на обслуживание самолета белорусской компании «Белавиа». «Мы можем подтвердить, что в настоящее время самолет «Белавиа» находится в зоне обслуживания в Lufthansa Technik», – приводит слова Райнерта РИА «Новости».

    Райнерт не смог уточнить, действительно ли находящийся на обслуживании борт является самолетом президента Белоруссии, отметив, что такую информацию может предоставить «Белавиа» как эксплуатант судна. Несмотря на призывы рабочих, компания выполняет все контракты, сообщил представитель Lufthansa Technik.

    «Мы можем подтвердить, что работы по всем самолетам клиентов, которые находятся сейчас в Гамбурге (место базирования Lufthansa Technik), ведутся в плановом режиме. Договор по текущему обслуживанию самолета «Белавиа» обсуждался и был заключен несколько месяцев назад. Основополагающим принципом Lufthansa Technik является строгое соблюдение национальных и международных страновых и персональных санкционных предписаний (эмбарго). Как предприятие, работающее на глобальном рынке, мы следуем действующим национальным и международным нормам экспортного контроля. Мы последовательно следим за развитием событий в этой сфере и им следуем», – добавил Райнерт.

    Он подчеркнул, что действующие контракты, «которые отвечают всем правовым требованиям, будут реализованы в соответствии с договорами».

    По информации белорусских СМИ, на техобслуживание в Lufthansa Technik поступил самолет, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко. Рабочие немецкой компании, согласно сообщениям СМИ, призвали свое руководство отказаться от обслуживания борта из-за действий Лукашенко в отношении представителей оппозиции.

    Ранее ЕС пригрозил Лукашенко санкциями, если ситуация в республике не изменится.

    Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов. В сентябре протестная активность ушла из центра Минска во дворы.

    По данным генпрокурора Белоруссии, после президентских выборов за нарушение общественного порядка было возбуждено более 400 уголовных дел.

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