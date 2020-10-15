В Германии прокомментировали отказ рабочих чинить самолет Лукашенко

Представитель Lufthansa Technik Вольфганг Райнерт прокомментировал сообщения белорусских СМИ об отказе рабочих немецкой компании обслуживать самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам Райнерта, компания выполняет все контракты, несмотря на призывы рабочих.

Немецкая компания Lufthansa Technik подтвердила факт получения на обслуживание самолета белорусской компании «Белавиа». «Мы можем подтвердить, что в настоящее время самолет «Белавиа» находится в зоне обслуживания в Lufthansa Technik», – приводит слова Райнерта РИА «Новости».

Райнерт не смог уточнить, действительно ли находящийся на обслуживании борт является самолетом президента Белоруссии, отметив, что такую информацию может предоставить «Белавиа» как эксплуатант судна. Несмотря на призывы рабочих, компания выполняет все контракты, сообщил представитель Lufthansa Technik.

«Мы можем подтвердить, что работы по всем самолетам клиентов, которые находятся сейчас в Гамбурге (место базирования Lufthansa Technik), ведутся в плановом режиме. Договор по текущему обслуживанию самолета «Белавиа» обсуждался и был заключен несколько месяцев назад. Основополагающим принципом Lufthansa Technik является строгое соблюдение национальных и международных страновых и персональных санкционных предписаний (эмбарго). Как предприятие, работающее на глобальном рынке, мы следуем действующим национальным и международным нормам экспортного контроля. Мы последовательно следим за развитием событий в этой сфере и им следуем», – добавил Райнерт.

Он подчеркнул, что действующие контракты, «которые отвечают всем правовым требованиям, будут реализованы в соответствии с договорами».

По информации белорусских СМИ, на техобслуживание в Lufthansa Technik поступил самолет, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко. Рабочие немецкой компании, согласно сообщениям СМИ, призвали свое руководство отказаться от обслуживания борта из-за действий Лукашенко в отношении представителей оппозиции.

Ранее ЕС пригрозил Лукашенко санкциями, если ситуация в республике не изменится.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов. В сентябре протестная активность ушла из центра Минска во дворы.

По данным генпрокурора Белоруссии, после президентских выборов за нарушение общественного порядка было возбуждено более 400 уголовных дел.

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