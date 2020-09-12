Протестная активность ушла из центра Минска во дворы

Обстановка в центре Минска в преддверии выходных, которые в течение месяца после президентских выборов в Белоруссии были днями самых массовых акций протеста, спокойная, однако в спальных районах граждане продолжают выражать свое недовольство ситуацией в стране.

В условиях, когда попытки проведения митингов и шествий на центральных улицах быстро пресекаются, а в традиционных местах сборов в районах постоянно дежурит милиция и автобусы без опознавательных знаков, жители Минска стали собираться во дворах, настаивая на том, что просто гуляют и общаются с соседями, передает ТАСС.

При этом они украшают перила и ограждения красно-белыми лентами, пишут мелками на асфальте лозунги, вывешивают флаги в окнах и на растяжках, громко – на весь двор – включают музыку в квартирах, в том числе, песню «Перемен» Виктора Цоя.

Информация о времени и местах проведения акций теперь почти не появляется в крупных Telegram-каналах. Координация часто идет в чатах в пределах двора или жилого комплекса.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.