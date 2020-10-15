В Белоруссии после выборов возбудили более 400 дел за нарушение порядка

Более 400 уголовных дел возбуждено в Белоруссии из-за нарушения общественного порядка после президентских выборов, сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед.

«В Беларуси за нарушение общественного порядка с 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел», – передает БелТА его слова.

Так, по данным генпрокурора, многие дела уже на стадии завершения предварительного расследования, виновные лица предстанут перед судом.

«Что касается других заявлений граждан, то у нас правовое государство. Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке. Всему свое время, есть процессуальные сроки, будут приняты законные решения по каждому сообщению», – добавил Швед.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

В сентябре протестная активность ушла из центра Минска во дворы.