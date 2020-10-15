Мурашко назвал сроки более массовой поставки вакцины от COVID-19

Более массовая поставка вакцины от коронавируса с учетом контроля качества планируется в последних числах ноября или в декабре, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Хочу сказать, что в целом мы планируем более массовую поставку вакцин (от коронавируса), это уже с учетом контроля качества. Это уже будет или последние числа ноября, или декабрь, поскольку именно производственный цикл и контроль качества должны быть обеспечены в полном объеме», – сказал Мурашко, передает РИА «Новости».

Министр также указал, что вакцина от коронавируса центра «Вектор» имеет ряд преимуществ для производства. «Она построена на иной технологии, это позволит нам фактически иметь определенный арсенал для производства этой вакцины, имеет определенный ряд преимуществ, поскольку технологический цикл чуть проще. По ней так же пройдут пострегистрационные клинические исследования. Мы видим, что есть определенные медицинские показания для использования одной и другой вакцины», – заявил Муршако.

По его словам, одна из производственных площадок уже выпустила партию вакцины от коронавируса для гражданского оборота. «Хочу отметить, что сегодня четыре производственные площадки начали трансфер технологий. Одна из производственных площадок уже выпустила первую серию именно вакцины для ввода в гражданский оборот. Сейчас она проходит тестирование в рамках нашего законодательства. Каждая серия вакцины обязательно проходит через государственный контроль для того, чтобы быть выпущенной в гражданский оборот», – рассказал министр.

Он также отметил, что два лекарственных препарата от коронавируса войдут в клиническую практику и методические рекомендации по лечению. «Помимо вакцины вчера зарегистрированы еще два лекарственных препарата с разным торговым наименованием, но с одинаковым... названием – это препараты «Ремдесивир», противовирусные препараты. Один зарубежного производства, один отечественного производства, которые также войдут в клиническую практику и в методические рекомендации», – сказал министр.

Кроме того, Муршако заявил, что более 60% вакцин от гриппа уже доставлено в регионы, вакцинированы уже почти 36 млн человек. «В этом году фактически с опережением на 25% идет вакцинация против гриппа. Она будет продолжаться в течение чуть больше 2,5 месяцев, это нам позволит не одновременно вакцинировать все население, а иметь иммунную прослойку, растянутую немножко во времени. И мы видим, что на сегодняшний день доставлено уже более 60% вакцины во все регионы, вакцинированы почти 36 миллионов человек населения», – заявил министр.

В среду стало известно, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

11 августа Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.