Россия заявила о готовности предоставить США информацию о вакцине «Спутник V»

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13 октября, вторник  |  Последнее обновление — 08:40  |  vz.ru
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Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье

В России цены на первичном рынке недвижимости пошли вверх Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Самая дешевая в российской истории ипотека под 6,5% может быть продлена сразу на год. Это уникальная поддержка и граждан, и отрасли. С другой стороны, в России заговорили об угрозе надувания ипотечного пузыря, как в США, и о росте цен на новостройки. Насколько обоснованны эти опасения? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Россия тайно создает замену легендарному самолету

Ан-2 до сих пор эксплуатируется в России, но остро нуждается в замене и обновлении Николай Никитин/ТАСС
Появляются новые подробности по поводу того, каким будет новый самолет на замену легендарному «кукурузнику» – биплану Ан-2. Заявляется, что машина имеет важнейшее значение для транспортной связности нашей страны, но много лет профильные структуры не могли определиться с ее обликом и производителем. Почему замена Ан-2 превратилась в такую проблему? Подробности...
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Киев поставил русофобию выше здоровья граждан Украины

Российскую вакцину от COVID пока могут тайком купить лишь украинские олигархи со связями Sputnik/РИА Новости
На Украине тайком началась охота за российской вакциной от ковида, сообщил один из главных фармацевтов республики. Правда, президент Зеленский уже пообещал, что вакцину примет только из рук Запада. Впрочем, Зеленский свои обещания регулярно нарушает. Так что не исключено, что скоро Киев запросит «Спутник V». В конце концов, если Украина покупает газ у «страны-агрессора», почему бы не купить и вакцину? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Грузия станет следующей жертвой Турции на Кавказе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Тбилиси понимают, что они будут следующей жертвой турецкой экспансии на Кавказе. Но ничего не могут с этим поделать. Ведь для защиты нужно то, от чего Грузия сама отказалась много лет назад – суверенитет и Россия. Подробности...
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Мировое кино все больше ненавидит капитализм

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Несмотря на то, что сами организаторы Московского международного кинофестиваля предупреждали, что нынешний «пандемийный» слепили из того, что было – программа 42-го ММКФ вышла богатейшая. Подробности...
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Советские мальчики были готовы погибнуть на справедливой войне

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Горбачевская гласность стала транслировать идеи нашей кухонной интеллигенции, зараженной хроническим пацифизмом. Фраза «когда страна прикажет стать героем, у нас героем становится любой» была осмеяна и охаяна. Молох тоталитаризма требует в жертву детей! Кто б сказал тогда, сколько жизней заберет Молох либерализма. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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    Россия заявила о готовности предоставить США информацию о вакцине «Спутник V»

    13 октября 2020, 08:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия готова предоставить информацию о вакцине от нового коронавируса «Спутник V» директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    В ходе интервью телеканалу в интервью CNN Дмитриева попросили прокомментировать слова Фаучи, который ранее выражал сомнения в эффективности российской вакцины.

    «Если он свяжется с нами, мы будем рады все ему объяснить. Думаю, ему стоит изучить ее, понять, как она работает», – передает ТАСС слова Дмитриевва.

    «Может быть, он будет одним из тех, кто перешагнет через эту огромную стену между США и Россией», – подчеркнул он. По его словам, это возможно, если главный инфекционист США «отстранится от политики и изучит вакцину». «Но, возможно, это слишком идеалистично», – добавил глава РФПИ.

    Дмитриев отметил, что в США часто выступают с «неверными утверждениями» о России. По его мнению, американская сторона склонна «отталкивать все российское». «Это просто неправильно», – сказал глава РФПИ.

    Он добавил, что западные страны регулярно выступают с голословными обвинениями в отношении российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    «Думаю, если и было какое-то политическое давление, то это политическое давление со стороны Запада, чтобы повредить российской вакцине. Удивительно, что Запад вместо того, чтобы бороться с COVID, на самом деле борется с российской вакциной, постоянно выступая с новыми обвинениями, которые каждый раз противоречат друг другу», – сказал Дмитриев.

    Как напомнил глава РФПИ, «были обвинения в том, что все российские миллиардеры были вакцинированы, а теперь говорят, что людей к этому принуждают». Как подчеркнул Дмитриев, Западу следует определиться с версией на этот счет.

    Главу РФПИ попросили прокомментировать утверждения директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что Россия, Китай и Иран якобы предпринимают попытки помешать США получить вакцину от коронавируса. «Честно говоря, мне кажется странным и удивительным, что Россию всегда пытаются представить в негативном свете. Мы, по сути, говорим: «Посмотрите на эту вакцину». Мы считаем, что она действенна, давайте работать вместе над этой вакциной и другими», – отметил Дмитриев.

    В пятницу директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина выступил с утверждением, что Россия, Китай и Иран якобы предпринимают попытки помешать Соединенным Штатам получить вакцину от коронавируса нового типа.

    Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 

    9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

    В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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