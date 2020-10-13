Россия заявила о готовности предоставить США информацию о вакцине «Спутник V»

Россия готова предоставить информацию о вакцине от нового коронавируса «Спутник V» директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В ходе интервью телеканалу в интервью CNN Дмитриева попросили прокомментировать слова Фаучи, который ранее выражал сомнения в эффективности российской вакцины.

«Если он свяжется с нами, мы будем рады все ему объяснить. Думаю, ему стоит изучить ее, понять, как она работает», – передает ТАСС слова Дмитриевва.

«Может быть, он будет одним из тех, кто перешагнет через эту огромную стену между США и Россией», – подчеркнул он. По его словам, это возможно, если главный инфекционист США «отстранится от политики и изучит вакцину». «Но, возможно, это слишком идеалистично», – добавил глава РФПИ.

Дмитриев отметил, что в США часто выступают с «неверными утверждениями» о России. По его мнению, американская сторона склонна «отталкивать все российское». «Это просто неправильно», – сказал глава РФПИ.

Он добавил, что западные страны регулярно выступают с голословными обвинениями в отношении российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Думаю, если и было какое-то политическое давление, то это политическое давление со стороны Запада, чтобы повредить российской вакцине. Удивительно, что Запад вместо того, чтобы бороться с COVID, на самом деле борется с российской вакциной, постоянно выступая с новыми обвинениями, которые каждый раз противоречат друг другу», – сказал Дмитриев.

Как напомнил глава РФПИ, «были обвинения в том, что все российские миллиардеры были вакцинированы, а теперь говорят, что людей к этому принуждают». Как подчеркнул Дмитриев, Западу следует определиться с версией на этот счет.

Главу РФПИ попросили прокомментировать утверждения директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что Россия, Китай и Иран якобы предпринимают попытки помешать США получить вакцину от коронавируса. «Честно говоря, мне кажется странным и удивительным, что Россию всегда пытаются представить в негативном свете. Мы, по сути, говорим: «Посмотрите на эту вакцину». Мы считаем, что она действенна, давайте работать вместе над этой вакциной и другими», – отметил Дмитриев.

В пятницу директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина выступил с утверждением, что Россия, Китай и Иран якобы предпринимают попытки помешать Соединенным Штатам получить вакцину от коронавируса нового типа.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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