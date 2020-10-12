В Кремле оценили итоги переговоров Баку и Еревана по Карабаху

В Москве высоко оценивают сам факт приезда министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Россию и проделанную ими работу, включая решение о гуманитарной паузе в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы высоко оцениваем сам факт приезда двух министров, которые откликнулись на инициативу президента Путина и приехали в Москву. Высоко также оцениваем работу, которая была проделана президентами Путиным, Алиевым и премьер-министром Пашиняном», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают итоги переговоров.

Он подчеркнул, что результатом этой работы и стали многочасовые переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с его коллегами из Армении и Азербайджана, передает РИА «Новости».

«Также мы высоко оцениваем то понимание, которое было согласовано, и те решения о гуманитарной паузе, которые были достигнуты по итогам этих контактов. Сейчас мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, мы видим сообщения с обеих сторон о нарушениях, но считаем, что выполнение достигнутых договоренностей чрезвычайно важно для того, чтобы в перспективе выйти полностью на отказ от боевых действий и переход к политико-дипломатическим средствам в урегулировании этого конфликта», – отметил Песков.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.

В понедельник утром Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими войсками Агдамского района на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Позже пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что в районе города Гадрут в Карабахе продолжаются широкомасштабные боевые действия.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией, предположив, что вскоре военные действия будут прекращены, поскольку продолжение войны сейчас не выгодно сторонам конфликта.