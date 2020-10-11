Азербайджан назвал число погибших мирных жителей в ходе боев в Карабахе

С начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны погиб 41 мирный житель, 205 получили ранения, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

«В результате обстрела с армянской стороны населенных пунктов Азербайджана с 27 сентября по 11 октября погиб 41 мирный житель, ранены 205 человек», – говорится в пресс- релизе ведомства, передает ТАСС.

По данным Генпрокуратуры, нанесен ущерб 1,1 тыс. частным домам, 57 жилым зданиям и 146 гражданским объектам.

Ранее в Баку заявили, что количество погибших в результате ракетного обстрела второго по величине города в Азербайджане Гянджи достигло девяти. При этом Армения опровергла сообщения об обстреле Гянджи.

В воскресенье ночью столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт вновь подверглась обстрелу, несмотря на действующий режим прекращения огня.

В субботу утром глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.

Вопреки этому непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщала, что в поселении Гадрут бои продолжаются. Минобороны Азербайджана заявляло о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД оценила ситуацию в Карабахе и договоренности между Баку и Ереваном.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД