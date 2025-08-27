Алиев заявил об отсутствии вины Баку в ухудшении отношений с Москвой

Алиев: Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

В интервью телеканалу «Аль-Арабия» он подчеркнул, что страна «никогда не потерпит проявлений агрессии или неуважения» в свой адрес, передает РИА «Новости».

Комментируя июньские задержания участников преступной группы в Екатеринбурге, Алиев назвал ситуацию «необоснованными нападениями на азербайджанцев в России». По словам президента, официальный Баку реагирует на происходящее конструктивно и в рамках закона.

Алиев также отметил, что Азербайджан заинтересован в поддержании диалога с российской стороной, подчеркивая важность взаимного уважения в двусторонних отношениях.

В минувшую субботу в ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили двусторонние отношения, а также вопросы региональной и международной безопасности, затронув политическое и гуманитарное взаимодействие.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Москва и Баку расширили использование национальных валют в торговле, а почти 80% расчетов за первые месяцы 2025 года прошли в рублях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила важность освобождения задержанных Азербайджаном россиян для улучшения двусторонних контактов.