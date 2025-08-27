Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.2 комментария
Алиев заявил об отсутствии вины Баку в ухудшении отношений с Москвой
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией.
В интервью телеканалу «Аль-Арабия» он подчеркнул, что страна «никогда не потерпит проявлений агрессии или неуважения» в свой адрес, передает РИА «Новости».
Комментируя июньские задержания участников преступной группы в Екатеринбурге, Алиев назвал ситуацию «необоснованными нападениями на азербайджанцев в России». По словам президента, официальный Баку реагирует на происходящее конструктивно и в рамках закона.
Алиев также отметил, что Азербайджан заинтересован в поддержании диалога с российской стороной, подчеркивая важность взаимного уважения в двусторонних отношениях.
В минувшую субботу в ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили двусторонние отношения, а также вопросы региональной и международной безопасности, затронув политическое и гуманитарное взаимодействие.
Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Москва и Баку расширили использование национальных валют в торговле, а почти 80% расчетов за первые месяцы 2025 года прошли в рублях.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила важность освобождения задержанных Азербайджаном россиян для улучшения двусторонних контактов.