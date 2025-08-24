Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?3 комментария
Лавров назвал условие для встречи Путина с Зеленским
Президент России Владимир Путин готов провести встречу с Владимиром Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно, передает РИА «Новости».
По словам министра, Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине и готова вести с ним переговоры в этом статусе. «Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.
При этом глава МИД подчеркнул, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Лавров подчеркнул, что при переходе к подписанию соглашений необходима ясность по вопросу легитимности подписанта, а согласно конституции Украины, Зеленский таковым не является.
Ранее Зеленский заявил о готовности к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Лавров отмечал, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.
Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».