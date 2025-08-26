Tекст: Ольга Иванова

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил сомнение в том, что Киев мог атаковать нефтепровод «Дружба» без ведома Еврокомиссии и ее председателя Урсулы фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

Он заявил: «Очень сложно представить, чтобы этот вопрос (об атаках на нефтепровод «Дружба») не возник между Зеленским и фон дер Ляйен, а также другими европейскими лидерами».

Сийярто отметил, что Владимир Зеленский и европейские лидеры часто находятся на связи и обсуждают множество вопросов, что, по его мнению, делает невозможным отсутствие координации по такому важному инциденту, как атака на стратегическую энергетическую инфраструктуру.

Министр напомнил, что Еврокомиссия ранее давала письменные гарантии по защите критических объектов энергоснабжения Евросоюза от атак извне, однако после трех обстрелов нефтепровода со стороны украинских военных в течение короткого времени не последовало никаких публичных заявлений от Брюсселя.

Сийярто подчеркнул, что сложно поверить в отсутствие обсуждения вопроса атак на «Дружбу» между фон дер Ляйен, европейскими лидерами и Зеленским, даже если оно было кратким.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал атаки на нефтепровод «Дружба» попыткой давления на Будапешт и угрозой энергетической безопасности страны.

Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасных поставок нефти по «Дружбе».

