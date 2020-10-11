Армения опровергла обстрелы города Гянджа в Азербайджане

В министерство обороны Армении опровергли сообщения Азербайджана об обстреле с армянской территории города Гянджа – второго по величине города республики, сообщила пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян.

«Это дезинформация», – цитирует РИА «Новости» Степанян.

Ранее генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели пяти и ранении 28 человек в результате ракетного обстрела Гянджи.

В воскресенье ночью столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт вновь подверглась обстрелу, несмотря на действующий режим прекращения огня.

В субботу утром глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.

Вопреки этому непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщала, что в поселении Гадрут бои продолжаются. Минобороны Азербайджана заявляло о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД оценила ситуацию в Карабахе и договоренности между Баку и Ереваном.

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