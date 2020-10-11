Азербайджан заявил об обстреле второго по величине города республики

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о гибели пяти и ранении 28 человек в результате ракетного обстрела Гянджи – второго по величине города республики.

«В результате ракетного обстрела около 02:00 (01.00 мск) 11 октября города Гянджа, расположенного на большом расстоянии от фронтовой зоны, погибли пять человек, ранены 28», – приводит сообщение Генпрокуратуры Азербайджана ТАСС.

Как уточнило ведомство, снаряд попал в многоквартирный дом в центре города. В результате обстрела большой ущерб нанесен гражданской инфраструктуре.

По информации МЧС Азербайджана, здание полностью разрушено.

«11 октября 2020 года в 02.00 (01.00 мск) ВС Армении обстреляли второй по величине азербайджанский город Гянджа, нарушив режим прекращения огня. В результате ракета упала на жилое здание и полностью его разрушила, жители дома оказались под завалами», – говорится в заявлении МЧС Азербайджана. В ведомстве сообщили, что спасательные службы извлекли из-под руин 17 пострадавших и пять тел погибших.

В воскресенье ночью столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт вновь подверглась обстрелу, несмотря на действующий режим прекращения огня.

Ранее официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян выступил с утверждением, что в субботу вечером вооруженные силы Азербайджана в нарушение режима прекращения огня нанесли ракетные удары по населенным пунктам в Нагорном Карабахе.

Перед этим министерство иностранных дел Армении выступило с утверждением, что Азербайджан продолжил боевые действия на разных фронтах в нарушение принятых на себя обязательств. В Ереване расценили действия Баку как срыв соглашения о прекращении огня.

В субботу утром глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.

Вопреки этому непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщала, что в поселении Гадрут бои продолжаются. Минобороны Азербайджана заявляло о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД оценила ситуацию в Карабахе и договоренности между Баку и Ереваном.

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