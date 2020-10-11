В Чечне ликвидированы двое боевиков

В ходе контртеррористической операции в Чечне ликвидированы двое вооруженных боевиков, сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы двое вооруженных бандитов», – сообщили ТАСС в НАК.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в лесу в Ингушетии уничтожили одного боевика. В мае во время контртеррористической операции в городе Сунжа в Ингушетии были уничтожены еще два боевика.

В начале августа в Назрани и селении Сагопши вводился режим контртеррористической операции.