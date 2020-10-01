Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал новые детали катастрофы

Курсант Харьковского национального университета ВВС Вячеслав Золочевский, выживший после катастрофы самолета Ан-26 под Харьковом, рассказал новые детали авиакатастрофы.

По словам 20-летнего юноши, на борту самолета осваивали навигацию, запуск двигателей, радиопереговоры. Он отметил, что, в момент падения он сидел практически рядом с кабиной пилотов, сообщает ТСН.

«Можно сказать, что в начале, на втором рабочем месте справа. Был резкий крен, и я по ходу подлетел, ударился головой. Я был в отключке», – сказал Золочевский.

В Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись. Позже президент страны Владимир Зеленский сообщил, что выжить удалось только одному курсанту – Вячеславу Злочевскому, второй скончался.

Власти страны рассматривают четыре основных версии авиакатастрофы, в том числе неисправность самолета, а также ненадлежащую подготовку борта к полету. Сообщалось, что были извлечены черные ящики упавшего в городе Чугуеве в Харьковской области самолета.