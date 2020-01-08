Трамп призвал НАТО активизировать усилия на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга усилить участие Североатлантического альянса на Ближнем Востоке, говорится в заявлении НАТО по итогам телефонного разговора между Трампом и Столтенбергом.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор (8 января 2020 года) с президентом США Дональдом Трампом по поводу развития событий на Ближнем Востоке. Они обсудили ситуацию в регионе и роль НАТО. Президент обратился к генеральному секретарю с просьбой о более активном участии НАТО на Ближнем Востоке», – приводит текст заявления ТАСС.

В документе подчеркивается, что Трамп и Столтенберг договорились, что «НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом». «Они также договорились поддерживать тесный контакт по этому вопросу», – говорится в заявлении.

Кроме того, альянс отмечает, что «НАТО играет ключевую роль в борьбе с международным терроризмом, в том числе через тренировочные миссии в Ираке и Афганистане и в качестве члена Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*», ИГ*)».

Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого парламент Ирака потребовал вывода иностранных войск с территории страны. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

В результате НАТО объявило о приостановке миссии в Ираке, однако Пентагон отказался выводить американские войска из Ирака, а президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по объектам Ирана, «если Иран нанесет удар по любому американскому лицу или цели».

В ночь на среду Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Комментируя ракетный удар Ирана по американским базам, Трамп заявил, что «американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал» и «все хорошо!».

Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии иранских ударов на отношения с США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД