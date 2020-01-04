НАТО приостановило работу тренировочной миссии в Ираке

Североатлантический альянс приостановил работу миссии по подготовке кадров для иракской армии в связи с ростом нестабильности в стране после авиаударов США, сообщил представитель НАТО Дилан Уайт.

«Безопасность нашего личного состава в Ираке имеет ключевое значение. Мы продолжаем принимать все необходимые меры предосторожности. Миссия НАТО сохраняется, но вся тренировочная деятельность в настоящий момент приостановлена», – заявил он, передает ТАСС.

Уайт подчеркнул, что НАТО находится в постоянном контакте по Ираку с Вашингтоном: «Мы остаемся в тесном и постоянном контакте с властями США по ситуации в Ираке. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер обсудили по телефону последние события. НАТО тщательно мониторит ситуацию в регионе».

Ранее источник в Брюсселе сообщил, что это решение было принято в связи с эскалацией напряженности в Ираке после авиаударов США и возникшими в этой связи угрозами безопасности для инструкторов НАТО.

Небоевая Миссия НАТО в Ираке по подготовке кадров для местной армии начала работу в Багдаде в октябре 2018 года, после того как страны Альянса сочли, что ситуация в стране стабилизировалась достаточно для безопасной работы там их инструкторов. До этого с 2015 года тренировкой иракских офицеров занимались инструкторы НАТО в Иордании.

3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны. В иранском городе Кум над мечетью Джамкаран, являющейся местом паломничества мусульман-шиитов, подняли так называемый флаг мести.

МИД России назвал убийство «авантюрным шагом». Турция заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном.