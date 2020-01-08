Зеленскому пришлось прервать отдых в Омане

Президент Украины Владимир Зеленский срочно возвращается из Омана в Киев после крушения украинского самолета в Тегеране, заявили в пресс-службе главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ («Международные авиалинии Украины», – прим. ВЗГЛЯД) в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев», – говорится в сообщении в Telegram-канале офиса президента.

По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в авиакатастрофе погибли 177 человек – 168 пассажиров и девять членов экипажа, говорится в сообщении на сайте СНБО.

Ранее сообщалось, что Зеленский вместе с семьей отдыхает на побережье Оманского залива. Однако в офисе президента заявляли, что в Омане Зеленский проведет несколько встреч на высшем уровне.

Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна. Посольство России в Иране выясняет, были ли на борту украинского самолета российские граждане. Гибель всех пассажиров и экипажа подтвердил МИД Украины. Как заявляли в аэропорту Тегерана ранее, погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.