В Тегеране уточнили число погибших при крушении украинского самолета

При крушении украинского самолета в Тегеране погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа, сообщил представитель тегеранского аэропорта.

Об этом сообщает РИА «Новости».

На месте авиакатастрофы спасатели обнаружили черный ящик разбившегося авиалайнера, передает ТАСС со ссылкой на иранское телевидение.

Ранее сообщалось, что на борту разбившегося в Тегеране украинского авиалайнера Boeing 737 находилось 180 пассажиров. В Сети появилось видео падения воздушного судна. Посольство России в Иране выясняет, были ли на борту украинского самолета российские граждане. Гибель всех пассажиров и экипажа подтвердил МИД Украины.