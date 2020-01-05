В Гонконге госпитализировали новых пациентов с неизвестной пневмонией

В Гонконге госпитализировали еще семерых пациентов после поездки в город Ухань в провинции Хубэй, где началась вспышка неизвестной пневмонии, об этом сообщила служба здравоохранения района.

«Пациенты помещены в карантин», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Пациенты не посещали рынок продуктов в Ухане, с которым связывают вспышку неизвестной пневмонии. Их доставили в местные больницы с повышенной температурой и признаками респираторной инфекции и пневмонии.

Всего за последние дни в городе госпитализировали 15 человек, пятерых из них уже выписали.

В воскресенье в Сингапуре в больницу с неизвестной пневмонией попала девочка из Китая.

Напомним, 31 декабря стало известно, что в Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. При этом сообщения о вспышке атипичной пневмонии опровергли.

В начале января в Китае сообщили, что не обнаружили случаев передачи неизвестной пневмонии от человека к человеку.