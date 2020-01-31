Решено эвакуировать россиян из Уханя и Хубэя

Принято решение о начале эвакуации российских граждан из Уханя и Хубэя, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, по предварительным данным в китайском Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй – 341.

Также Россия ограничивает пересечение гражданами границы с Монголией, сообщает РИА «Новости».

Российские власти оценят число желающих вернуться из Китая и определят борта, которые полетят в Ухань для транспортировки и помещения на карантин на 14 дней. Роспотребнадзор будет сопровождать борта с россиянами из КНР.

Голикова добавила, что на Хайнане находится около 2 тыс. 665 россиян, все они будут возвращены в Россию. Карантин будет только для людей с признаками заболевания или температурой.

В пятницу в России были выявлены первые два случая заражения коронавирусом. По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

С 31 января Россия закрыла 16 пунктов пропуска через границу с Китаем, в том числе железнодорожные и автомобильные.