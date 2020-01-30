США захотели разместить в Ираке ЗРК Patriot

Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Пентагон запрашивает разрешение у Ирака на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot.

«Мы работаем с иракским правительством над тем, что вы только что сказали», – сказал Милли в ответ на соответствующий вопрос журналиста на брифинге, передает ТАСС.

Напомним, в январе Иран обстрелял американские базы в Ираке, в результате обстрела пострадали больше трех десятков военнослужащих США.

На прошлой неделе в Госдепе заявляли, что операции коалиции США в Ираке «в основном поставлены на паузу», однако в четверг Ирак заявил о возобновлении совместных с американскими военными операциях против террористов.