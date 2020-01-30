Неработающие американские спутники едва не столкнулись над территорией США

Два неработоспособных американских спутника – научный IRAS и военный экспериментальный GGSE-4 – сумели избежать столкновения над территорией США в ночь на 30 января, сообщило космическое командование США.

«18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что два неработающих спутника (IRAS и GGSE-4) пересекли траектории без инцидента», – передает РИА «Новости» сообщение Космического командования.

Спутник IRAS был запущен в космос в 1983 году, GGSE-4 – в 1967 году.

Напомним, в начале сентября российский «блуждающий» спутник «Луч» приблизился к аппарату американского оператора связи Intelsat на геостационарной орбите.

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