Разминирование боевой части обнаруженного на Кубани дрона завершилось
В хуторе Трудобеликовском завершились работы по обезвреживанию боевой части беспилотника, сообщил оперштаб Краснодарского края.
«Специалисты завершили разминирование боевой части БПЛА, обнаруженного на одной из улиц хутора Трудобеликовского Красноармейского района», – говорится в сообщении оперштаба в Max.
В период проведения работ по разминированию жители были эвакуированы из своих домов ради их безопасности. Для них в течение дня был организован пункт временного размещения в местном Доме культуры. После завершения всех необходимых мероприятий по обезвреживанию боеприпаса люди смогли вернуться в свои дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кубани эвакуировали жителей нескольких домов после обнаружения фрагментов беспилотника с боевой частью. На днях в Краснодарском крае при падении обломков беспилотника на территории нефтебазы пострадали несколько человек.