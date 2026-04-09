Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.0 комментариев
При падении обломков дрона на кубанскую нефтебазу пострадали три человека
В результате падения обломков беспилотника на территории нефтебазы в Краснодарском крае пострадали несколько человек, двое из них доставлены в больницу.
Три человека получили ранения в кубанском Крымске после падения обломков беспилотного летательного аппарата на территорию нефтебазы, сообщили в региональном оперативном штабе, передает РИА «Новости».
Двое пострадавших госпитализированы, одному оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия. В результате падения фрагментов дронов начался пожар, который удалось ликвидировать к утру.
К тушению огня привлекли 80 специалистов и 29 единиц техники.
Ранее в поселке Крымского района из-за атаки беспилотника погиб мирный житель.
В феврале в кубанском поселке Волна после падения обломков дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами.