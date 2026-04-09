В результате атаки БПЛА на Кубань погиб мирный житель
В результате атаки беспилотников погиб мужчина в поселке Крымского района Саук-Дере, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Кондратьев сообщил в Max, что мужчину убило обломками уничтоженного БПЛА, мужчина «находился в этот момент на балконе многоквартирного дома».
Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал, что администрация района окажет семье всю необходимую помощь.
Кроме того, фрагменты сбитых дронов были обнаружены в поле в пригороде Крымска, а также на территории одного из предприятий и по нескольким адресам в селе Молдаванское. В этих случаях жертв и разрушений удалось избежать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотного летательного аппарата упали в селе Молдаванское Крымского района. В аэропортах Краснодара, Волгограда и Геленджика установлены ограничения на рейсы.