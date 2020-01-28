Британия рекомендовала не ездить в Китай без крайней необходимости

Жителям Великобритании рекомендуется не ездить в Китай из-за вспышки коронавируса, заявил глава британского МИДа Доминик Рааб.

Рааб отметил «ужесточающиеся ограничения на поездки и ситуацию с общественным здравоохранением». Британские власти советуют совершать «только самые необходимые поездки» в Китай, передает ТАСС.

Британский МИД «работает над согласованием последних деталей» по эвакуации сограждан из провинции Хубэй. Авиасообщение между Великобританией и Китаем продолжается в штатном режиме, исключение составляет провинция Хубэй.

Напомним, новым коронавирусом заражены уже 4,5 тысячи человек, умерли 107. Пик вспышки заболеваемости ожидается через 7-10 дней.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV и как от него защититься.